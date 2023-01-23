『DIME GYM フード付きパーカー グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 57分に出品され04月28日 23時 57分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

DIME GYMのロゴと筋肉質のキャラクターが特徴的なデザインで、目を引くスタイルです。



【快適な着心地】

フード付きで、カジュアルなシーンに最適なパーカー。リラックスしたい時にぴったりです。



【ファッションアイテム】

ストリートファッションやカジュアルなコーディネートに合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: DIME

- 色: グレー

- デザイン: フロントにDIME GYMのロゴとキャラクター

- キャラクター: 筋肉質の男性キャラクター

- スタイル: フード付きパーカー

- 着用例: モデルが着用している



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIME

GYM

フード付きパーカー

グレー