『225/60R17 スタッドレス アイスガード スバル フォレスター レガシィ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 19時 59分に出品され04月26日 19時 59分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 225/60R17スタッドレスタイヤホイールセット！

タイヤの残溝9ｍｍ以上のバリバリ山のタイヤです

大変おすすめです！

ホイールに細かい傷あり

送料込みで大変お値打ちです！



【ホイール】 （アルミホイール）

メーカー SCHNEDER

インチ 17インチ

J数 7.0J

ホール数 5穴

PCD 100

ET 48

ハブ 65程度



【タイヤ】（スタッドレスタイヤ）

メーカー ヨコハマ アイスガード G075

YOKOHAMA ICE GUARD G075

サイズ 225/60R17

製造年 2019年

タイヤ残溝 9 分山

対象車種 フォレスター(SJ)

レガシィアウトバック(BR) など

適合は保証できませんので、マッチングは自身でお願いします

対象車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合があります



タイヤ修復、ひび割れありません

タイヤバランス・空気圧は確認して発送！

すぐに使用していただけます

（確認済みですが、自身ではめ替えをされる方は、はめ替え前に近くのスタンドで空気圧をご確認ください）



ご来店にて脱着やはめ替えご希望される方、大歓迎です！

別途料金にはなりますが、ご希望の際はご購入後にお問合せください！



注意して検品をしていますが、中古品にご理解のある方ご購入よろしくお願いします。



返品は受け付けておりません

佐川急便より4個口での発送予定です



送料込みのお値段ですが、大変申し訳ございませんが北海道・沖縄・離島の方は送料が別途追加になることがあります

ご購入前にご連絡ください



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管理番号：Niw288



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カテゴリ 車・バイク・自転車

車

タイヤ・ホイール タグ 225/60R17 スタッドレス アイスガード スバル フォレスター レガシィ