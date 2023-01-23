『BY シープレザー シングル ライダースジャケット BEAUTY&YOUTH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 29分に出品され03月20日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このジャケットは、上質なレザー素材で作られており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。日常使いから特別な場面まで、幅広く活躍します。



【スタイリッシュなデザイン】

シングルライダーススタイルは、シンプルでありながら洗練された印象を与え、どんなコーディネートにもマッチします。



【快適な着心地】

Lサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、動きやすさを確保しています。



- ブランド: BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

- サイズ: L

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: シングルライダース

- ファスナー: 前面ファスナー付き

- ポケット: 両サイドポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

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