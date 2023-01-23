『Muta ムータ フラワーパターン トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 11時 05分に出品され05月17日 11時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ムータの大きめのトートバッグです。

以前こちらでお譲りいただきましたが使う機会もないので出品させて頂きました。

中はメッシュ加工で旅行、お出かけなどプライベートシーンで活躍してくれます。

サイドのボタンでまちが広がり大容量収納可能です。



サイズH42×W42×D22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ムータマリン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Muta

ムータ

フラワーパターン



トートバッグ