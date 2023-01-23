『デュベティカ フルジップ レザーウール切替 ダウンジャケット ベージュ 52【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 01時 54分に出品され03月25日 01時 54分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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某大手ブランドリサイクルショップにて購入、

鑑定済み正規品です。



大事にお使いになれる方、ぜひご検討ください。





管理番号:10157 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デュベティカ フルジップ

レザーウール切替

ダウンジャケット

ベージュ 52