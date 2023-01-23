『⭐️70’s CHAMPION バータグ Tシャツ ラバープリント ビンテージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 11分に出品され03月04日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



肩幅···41cm

身幅···43cm

袖丈···21cm

着丈···65cm





70’s USA製 champion チャンピオン Tシャツ ラバープリント バータグ DRAKE 70

小穴あります。



お手数ですがプロフィール欄もご覧ください。



































<検索用>

90’s 80’s 70’s 60’s 50’s 刺繍タグ プリントタグ トリコタグ ランタグ チャンピオン リバースウィーブ スナップカーディガン リバースカーディガン フルスナップ ヴィンテージ ビンテージ アメカジ アメリカ古着 ヴィンテージ ビッグマック チャンピオン リバースウィーブ リーバイス ディッキーズ ボルコム カーハート チャムス バンズ ペンドルトン シアーズ オーバーオール ヘリンボーン ヒッコリー カバーオール ミリタリー USNAVY USネイビー USAIRFORCE USエアフォース アメリカ軍 フランス軍 ミッキー ミッキーマウス ディズニー nike ナイキ adidas アディダス パタゴニア スウェット ウェアハウス スティーブンソンオーバーオールズ ニューエラUNIQLO ユニクロ GU ジーユー しまむら 無印良品 グローバルワーク ワークマン nico and … コーエン





バンドTシャツ

ミュージックTシャツ

ロックTシャツ

デッドストック

ロックTシャツ

ビンテージ

ヴィンテージ

beams

ships

united arrows

フリークスストア

AC/DC

ガンズ＆ローゼス

ニルヴァーナ

クィーン

レッチリ

レッドホットチリペッパーズ

RHCP 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ⭐️70’s

CHAMPION

バータグ

Tシャツ

ラバープリント

ビンテージ