『miii様ご予約【新米】玄米／精米／安心安全／お米／コシヒカリ／安い／30キロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 44分に出品され04月18日 18時 44分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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