『miii様ご予約【新米】玄米／精米／安心安全／お米／コシヒカリ／安い／30キロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 44分に出品され04月18日 18時 44分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
レンゲ米 朝日米玄米20キロ
¥ 10140
お米 新米【令和6年産岩手県産ひとめぼれ20kg】5kg×4 モチモチ柔らか♪
¥ 10904
鳥取県産コシヒカリ 令和6年産 15キロ
¥ 7410
熊本県産「にこまる」玄米20kg
¥ 8034
トイプードル様 専用 南魚沼産 新之助 白米20kg
¥ 10140
令和6年度 新米ヒノヒカリ 30kg(送料込)玄米
¥ 10842
新米 令和6年産 秋田県 あきたこまち 各約10キロ
¥ 7800
令和5年産三重県伊賀産コシヒカリ25㎏ 5㎏×5無洗米( 送料精米料消費税込)
¥ 10842
岩手県産 令和6年 新米 ひとめぼれ 20kg
¥ 7800
農家直売！令和5年産古米南魚沼産コシヒカリ30キロ精米
¥ 10075
kl−Chan様 令和5年産 精米 ひとめぼれ 2０kg Ａランク
¥ 7098
農薬化学肥料除草剤不使用 令和6年度米 愛媛県産にこまる 天日干し米 10kg
¥ 7644
福こい様専用 2024年 新米 富山県産コシヒカリ
¥ 7800
② 令和3年度産 古米 玄米 約25キロ
¥ 7527
米30kg 玄米 佐賀嬉野産
¥ 9749
香川県産ヒノヒカリ 30kg 農薬不使用
¥ 9945
令和6年度コシヒカリ 玄米 冷蔵保存30キロ
¥ 10920
三重県産コシヒカリ
¥ 9425
落札価格10335円
450 入札履歴
終了
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