『Vivienne Westwood レザー ベルト 黒/赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 09時 11分に出品され03月06日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Vivienne Westwoodのベルトは、独自のデザインと高品質な素材が特徴です。特にこのアイテムは、レザーを使用し、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザインの魅力】

黒と赤のコントラストが印象的で、ロゴが施されたデザインは、シンプルながらも存在感があります。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【使用シーン】

普段使いから特別な場面まで幅広く活躍するアイテムです。どんなコーディネートにも合わせやすく、ファッションのアクセントとしても最適です。



- ブランド: Vivienne Westwood

- 色: 黒/赤

- 素材: レザー

- アクセサリータイプ: ベルト

- デザイン: ロゴ入り

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Vivienne

Westwood

レザー

ベルト

黒/赤