『ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ オーブ クロコ型押し ブラック 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 26分に出品され04月21日 23時 26分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ヴィヴィアンウエストウッドのハートバッグ。

クロコ風型押しエナメル、裏地は黒白のストライプ柄のデザインです。



Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ

オーブ ロゴ ゴールド金具 土星

肩がけ 斜め掛け クロスボディ

エナメル パテントレザー 黒 ブラック







○サイズ(cm)

タテ 20

ヨコ 27

マチ 9

ハンドル 15

ショルダー 130



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

丁寧に使っておりましたが、

若干の擦れや剥がれがあります。



○カラー

黒 ブラック



○素材

エナメル パテントレザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※箱や袋などの付属品は付きません。本商品のみの発送となります。



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大手リサイクルショップor質屋or都内セレクトショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。

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管理番号14000139 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ オーブ クロコ型押し ブラック 黒