『Google Pixel Buds Pro 新品未使用品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 08時 52分に出品され04月27日 08時 52分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 15000
落札価格10530円
449 入札履歴
終了
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