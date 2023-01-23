『Technics EAH-AZ80【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 08時 18分に出品され03月10日 08時 18分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Technics(テクニクス)のEAH-AZ80、カラーはブラックです。



2月1日にビックカメラで購入後、約8ヵ月、気に入って使っていましたが、別のイヤホンを使うことにしたので、出品します。動作は問題ありません。

素人検品にはなりますが、目立つような汚れや傷はありません。

気にされる方は、ご遠慮ください。

なお、充電ケーブルは欠品しています。ご理解いただいた上でご購入ください。ビックカメラの保証書とコレイルALのMSサイズ1ペアお付けします。

ご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニクス