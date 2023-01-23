『【新品未使用】YLEVE イレーヴ バンドカラーシャツワンピース 1 ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 08時 38分に出品され04月02日 08時 38分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|イレーヴ
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落札価格12350円
602 入札履歴
終了
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