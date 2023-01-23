『【新品未使用】YLEVE イレーヴ バンドカラーシャツワンピース 1 ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 08時 38分に出品され04月02日 08時 38分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YLEVE イレーヴ バンドカラーシャツワンピース



・カラー ホワイト



・素材 コットン100%



・サイズ表記 1

身幅 57.5cm

肩幅 48cm

袖丈 53cm

着丈 128cm

(平置き採寸)



・日本製



・定価 ¥34,000＋税



・商品状態

試着のみの新品未使用です。

ただし、保管時に汚れが付着してしまったため、一度ホームクリーニングしました。

そのため、商品状態を「未使用に近い」にしています。

春夏は1枚で、または羽織りとして、秋冬はニットなど重ね着で着用いただけると思います。



・素人保管、素人採寸、素人検品のため見落としがあるかもしれません。

予めご了承の上ご購入をお願いいたします。

神経質な方はご購入をお控えください。



・ご購入後の返品、交換は受け付けておりません。

トラブルを避ける為、気になる点はご質問ください。



・他サイトにも出品しているため、突然削除することがあります。



◆匿名配送

◆新品の水濡れ防止の袋にて梱包して発送します。



カラー···ホワイト



柄···無地



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イレーヴ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【新品未使用】YLEVE

イレーヴ

バンドカラーシャツワンピース

1

ホワイト