『LEVIS Vintage Clothing 9 Rivet【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 07時 24分に出品され04月21日 07時 24分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品

LEVISオンラインでの購入品になります。LEVIS Vintage Clothing 9 Rivet "Rigid Indigo"リーバイスビンテージクロージング ９リベット

800本だけのリミテッドエディション。



商品説明

■ブランド ：LEVIS VINTAGE CLOTHING

■色・素材 ：Indigo Blue/コットン

■生産国 ：日本製

■サイズ ：W 34×L34

■状態 ：S 未使用品 (保管/展示/試着時の微細なスレなどが見られる場合がございます。) 製品由来のにおい有

■付属品 ：タグ付き



一本縫いのアーキュエットステッチ。

LEVIS創業時の本社アドレスと手書きのサイズが入った、ツーホースプルになる前のバックパッチ。

センターに取り付けられたリベットのないシンチバック。

コーンミルズ社のホワイトオーク工場で作られた9オンスのプレーンセルビッジデニムを使用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ LEVIS

Vintage

Clothing

9

Rivet