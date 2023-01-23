『着尺 反物 抽象模様 白無地 着物 103a p【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 04時 09分に出品され03月05日 04時 09分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



抽象模様に白地の無地の反物です。

こちら着尺となります。



■サイズ(cm)



・幅 36.2





■状態

未使用、未仕立て



■素材

正絹



商品番号 103a #tmg24101816

103a tmg24101816



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#TSUMUGIの着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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着物・浴衣 タグ 着尺 反物 抽象模様 白無地 着物 103a

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