『着尺 反物 抽象模様 白無地 着物 103a p【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 04時 09分に出品され03月05日 04時 09分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
豪華絢爛振袖フルセット・古典柄・金駒刺繍・華丸文・ねじ梅・舞蝶・牡丹・鹿の子逸品
¥ 39150
そのち様専用 正絹紬+ちりめん染め付け帯+洗える小紋+名古屋帯+替え袖
¥ 10608
408my32◆川島織物 高級 本袋帯 鳳凰 花唐草 丸文 古典柄◆美品
¥ 10750
オルネド様おまとめ品
¥ 103040
【着】18889o 九寸名古屋帯オリジナル 太鼓柄 Xmas サンタドクロにベル
¥ 9282
赤系振袖✨トールサイズ 絞りや駒刺繍 舞桜 京都きもの友禅扱い 正絹☆
¥ 9750
振袖 豪華 金彩 紋意匠 牡丹 身丈167cm
¥ 17085
要事前確認 袋帯 佐賀錦 全通柄 金 約443cm 3508rym
¥ 7800
陰山織物 名物裂間道 袋帯 お太鼓柄 正絹 横段花唐草 証紙 未使用 イ4718
¥ 9360
【新品未使用】美品 しつけ付き 緑 小紋着物 墨流し 普段着物 お茶会
¥ 9438
Y1740◇正絹 金糸刺繍 手縫い仕立て 白山紬訪問着 着物
¥ 10842
訪問着 ベージュ 花柄刺繍 絹 長身向け
¥ 13000
未着用 袋帯 蜀江紋 華紋 孔雀 唐花 立涌 道長取り 着物 094a d
¥ 9165
【美品・良品】袋帯 正絹 フォーマルにも活用
¥ 7800
専用帯324 ●高級 正絹 袋帯 花文 華文
¥ 8970
【お振袖】 身丈160cm 緑色×水色 南国風な草花柄に孔雀 成人式 美品
¥ 16720
本場大島紬 カタス式 花模様 裄66 着物 正絹 袷 広衿 RK-2213
¥ 8424
小紋 紬 花紋 縦縞 抽象花模様 パステルカラー 着物 081t
¥ 7254
落札価格9295円
547 入札履歴
終了
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