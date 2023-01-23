『Schott ダウン USA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 15分に出品され03月11日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

Schott SNORKEL DOWN PARKA

定価30,800円



去年購入して5回程度した着用していません。

クリーニング出して大切に保管しておりました。



素材は、しっかりしたナイロン。

カナダグースの様な張りがあり、

アーバンライクなウエアです。



ポケット裏地がフリース素材のため

手袋が必要ないぐらい暖かい所も気に入っています。



胸ポケットには防水ジップを使用し、

ウエスト部分のポケットはハンドポケットと物が落下しにくいスナップ付きフラップポケットが一体となったデザイン。キャンプなどでも活躍します。



【サイズ】

M：身幅61.5cm 着丈78cm 裄丈91cm



【素材】

ポリエステル85％ コットン15％

アクリルファー

ダウン80％ フェザー20％



カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

ダウン

USA