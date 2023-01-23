『Dior Sauvage Eau de Parfum 60ml ソヴァージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 12時 11分に出品され03月25日 12時 11分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Diorは高級ブランドとして知られ、特に香水の分野でその品質とデザインに定評があります。



【香りの特徴】

Sauvageは、フレッシュでスパイシーな香りが特徴で、日常使いから特別な場面まで幅広く対応します。



【パッケージデザイン】

シンプルで洗練されたデザインのボトルは、どんなインテリアにもマッチし、ギフトにも最適です。



- ブランド: Dior

- 商品名: Sauvage

- 容量: 60ml

- タイプ: Eau de Parfum



2.3プッシュ使用したのみになりますので

ほとんど残量減っておりません



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···50〜99ml



種類···オードパルファム



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール