『Myday公式アカウント01様専用 RD-8150 リアディレイラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 02時 03分に出品され04月27日 02時 03分に終了予定です。即決価格は11,880円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドとモデル】

SHIMANOのRD-R8150は、信頼性の高いパフォーマンスを提供するリアディレイラーです。特に、スムーズなギアチェンジが求められるシーンでの使用に最適です。



【状態】

本商品には目立つ傷がありますが、機能には影響ありません。使用に伴う通常の摩耗が見られます。



【特徴】

軽量で耐久性に優れたデザインが特徴です。SHIMANOの技術が詰まったこのディレイラーは、様々な自転車に対応可能です。



- ブランド: SHIMANO

- モデル: RD-R8150

- 状態: 傷あり

- タイプ: リアディレイラー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ Myday公式アカウント01様専用

RD-8150

リアディレイラー