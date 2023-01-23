『そのち様専用 正絹紬+ちりめん染め付け帯+洗える小紋+名古屋帯+替え袖【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 03時 25分に出品され04月29日 03時 25分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Y1740◇正絹 金糸刺繍 手縫い仕立て 白山紬訪問着 着物
¥ 10842
訪問着 ベージュ 花柄刺繍 絹 長身向け
¥ 13000
未着用 袋帯 蜀江紋 華紋 孔雀 唐花 立涌 道長取り 着物 094a d
¥ 9165
【美品・良品】袋帯 正絹 フォーマルにも活用
¥ 7800
専用帯324 ●高級 正絹 袋帯 花文 華文
¥ 8970
【お振袖】 身丈160cm 緑色×水色 南国風な草花柄に孔雀 成人式 美品
¥ 16720
本場大島紬 カタス式 花模様 裄66 着物 正絹 袷 広衿 RK-2213
¥ 8424
小紋 紬 花紋 縦縞 抽象花模様 パステルカラー 着物 081t
¥ 7254
ご専用 芭蕉布 全通柄袋帯 染色作家:南修郎 手織り 証紙無し
¥ 14872
新品 草履 バッグ セット 振袖用 ホワイト ベルベット 2024年新作
¥ 11400
正絹 汕頭刺繍訪問着 袋帯４点フルセット
¥ 11750
色無地 紬 紋なし ブラウン お洒落 ダークトーン 着物 113a d
¥ 9555
【未使用】 obi 六通正絹袋帯 正絹 袋帯 着物 西陣織 花かるた 振袖
¥ 16700
《有松鳴海絞り＊浴衣反物■知多木綿＊板締め絞り◆青紫◆木綿夏着物◆反A5-20》
¥ 15400
縞柄 つむぎ 紬風 ポリエステル 袷着物 小紋 洗える 化繊 お茶会 お稽古
¥ 7799
【bankan】正絹 とても上質な小紋 ガード 銀通し 紫 袷
¥ 15288
m-15＊アンティーク 薄物 正絹 作家物 夏着物
¥ 9360
本場大島紬の最高峰【都喜ヱ門・都喜エ門】 名門織匠【藤絹織物】 美品のお着物です
¥ 12870
落札価格10608円
65 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！