『そのち様専用 正絹紬+ちりめん染め付け帯+洗える小紋+名古屋帯+替え袖【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 03時 25分に出品され04月29日 03時 25分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 裄長サイズのリクエストが多いので、なるべく一気に出していきます。

そのため、コーデは適当だし、詳細も書けてませんが、まずはざっと。

コメントくださったら、また詳細出しますね。

肩身丈159 裄66（広衿なので、少し伸ばせます)

袖丈47 後ろ幅30 前幅26.5cm。

胴裏や八掛にシミ所々、ありますので、お安くしています。見えないところなので気にしない方にはよろしいかと。

正絹の紬ですが、大島などのツルツルしたものとは違う、表面が凸凹したもので、暖かいです。

着物 2900円→1500円（送料こみ)

ちりめん 染め帯(付け帯)3800円

臙脂色名古屋帯 3000円

飛び梅柄洗える小紋 3800円

替え袖 化繊 1500円

合計13600円

コーデしたのはちりめんの付け帯です。ご希望なら年齢やTPO に合わせた帯や小物のコーデもいたしますので、ご相談ください。



足袋、その他の小物や、長襦袢などもあります。なんでも相談してください。



身丈(肩山から)...155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ そのち様専用 正絹紬+ちりめん染め付け帯+洗える小紋+名古屋帯+替え袖