『MM6 MAISON MARGIELA Japanese bag small【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 03分に出品され03月15日 02時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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使用回数1〜2回程度で全体的にとても綺麗な状態です。







MM6 Maison Margiela

Japanese シンセティックレザートートバッグ

ブラック











こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

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