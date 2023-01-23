『アンダーカバー バットビューティフル 迷彩柄 フリル付き長袖シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 02分に出品され03月23日 11時 02分に終了予定です。即決価格は39,560円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このシャツは迷彩柄で、フリル付きの前立てが特徴的です。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【ボタンのカラーバリエーション】

緑、茶、紫のボタンが使用されており、デザインにアクセントを加えています。



【多用途】

この長袖シャツは、カジュアルな日常使いからアウトドア活動まで幅広く活躍します。



- 色: 迷彩

- ボタンの色: 緑、茶、紫

- デザイン: フリル付きの前立て



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アンダーカバー バットビューティフル 迷彩柄

フリル付き長袖シャツ