『【希少】 00’s Y2K ORVIS ハンティングジャケット 裏地チェック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 13時 46分に出品され04月16日 13時 46分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚪︎ブランド : ORVIS / オービス



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⚪︎種類 : ハンティングジャケット / カバーオール



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⚪︎表記サイズ : XL





⚪︎実寸 :

肩幅 → 57

身幅→ 67

着丈→ 83

袖丈→ 63

その他実寸をご所望の方はコメントお願いします！







⚪︎ポイント :

希少

00s

00’s

ハンティングジャケット

カバーオール

裏地チェック

襟コーデュロイ

ダック生地

ブラウン

茶色





⚪︎素材 : コットン







⚪︎状態 : 背面に一部細かなダメージがございますが、その他目立った傷や汚れのないアイテムです！





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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オービス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】

00’s

Y2K

ORVIS

ハンティングジャケット

裏地チェック