『LOEWE フラメンコ バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 15時 06分に出品され04月15日 15時 06分に終了予定です。即決価格は182,520円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾︎ロエベ リュック ブラウン

◾︎使用頻度；2回ほど

◾︎定価；507.100円

◾︎箱や付属品全てあります

◾︎購入場所；正式オンライン



女性、男性両方いけます



以下、ホームページから引用



•色: ブラウニー

•カラー詳細: パラジウム

•素材: シャイニーサプルカーフ

•ストラップの長さ: 46 - 66 cm

•ハンドルドロップ: 7 cm

•重さ: 0.8 kg

•高さ: 40 cm

•幅: 36 cm

•深さ: 16 cm

•高さ (inch): 15.7

•幅 (inch): 14.2

•深さ (inch): 6.3

•モデルID: B411FLKX01

•CIL: 0011083151

•製造国: スペイン



すり替え防止のため、返品は受け付けていません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOEWE

フラメンコ

バックパック