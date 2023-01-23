『赤系振袖✨トールサイズ 絞りや駒刺繍 舞桜 京都きもの友禅扱い 正絹☆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 47分に出品され03月08日 14時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます✨



【美しいデザイン】

この振袖は、赤を基調とした華やかなデザインが特徴です。花柄と波模様の組み合わせが、伝統的な美しさを引き立てます。



【高品質な素材】

素材は正絹です。

着物特有の柔らかさと風合いが感じられます。これにより、着用時の快適さが確保されています。



【特別な場面に最適】

この振袖は、成人式や結婚式などの特別なイベントにぴったりです。華やかな装飾が、あなたの美しさを引き立てます。



- 色: 赤

- デザイン: 花柄と波模様

- 裏地: 白

- 装飾: 刺繍あり、金彩、花手鞠



【サイズ】

身丈 175cm（肩から）

裄丈 72.5cm

袖丈 118.5cm

袖幅 36.5cm

前幅 25.5cm

後幅 30cm



着物縫いこみ

内揚げ 5cm



裄：お袖側 約2cm 身頃側 約3cm



【商品の状態】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。

大変上質な逸品になります。



【注意事項】

※商品は中古品です。チェックには注意を払っておりますが、見落としがある場合もございます。

表記・記載のないシミ・ヤケ・ダメージ等がある場合がございますことあらかじめご了承ください。

また汚れなどの見解に関しましては個人差がございますので完璧を求められる方・また細かな点まで気になられる方、購入をお控え下さい。



完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。



発送は簡易包装にて、お送りします。

よろしくお願い致します。



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カラー...レッド



身丈(肩山から)...165〜169cm



身丈(肩山から)...170〜174cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 赤系振袖✨トールサイズ 絞りや駒刺繍 舞桜 京都きもの友禅扱い 正絹☆