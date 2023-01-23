『赤系振袖✨トールサイズ 絞りや駒刺繍 舞桜 京都きもの友禅扱い 正絹☆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 47分に出品され03月08日 14時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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Y1787◇美品未着用 正絹 やまと誂製 証紙付 手縫い 本場結城紬 着物
¥ 14500
落札価格9750円
882 入札履歴
終了
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