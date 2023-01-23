『【未使用級】 マイケルコース MAEVE トートバッグ 2way シグネチャー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 23分に出品され03月12日 16時 23分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カラー】

ブラウン



【サイズ】

W 31.5cm x H21.5cm x D11cm



※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。



【状態についての補足】

一度使用のみの未使用品の2wayタイプの ハンドバッグ ショルダーバッグです。





【仕様】

内ポケット数:2



安心して使用していただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。



【付属品】

ショルダー、保存袋



【発送】



基本的にお支払い確認日の1～2日以内に発送させて頂きます



※都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。



すり替え防止のため商品到着後は、

返品はお断りさせて頂きますので宜しくお願いします。

気になる事等ございましたら、購入前にご確認ください。

購入後は上記に同意したと判断させて頂きます。



⭐︎購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋、古着市場、ストア商品

鑑定済商品

【掲載画像について】



お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。



よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解くださいどうぞ宜しくお願い致します。



【アイテム】

ショルダーバック ハンドバッグ トートバッグ 2way クロスボディ レザー 本革 ゴールド金具 金 鞄 カバン ブラック シグネチャー



MAEVE コンバーチブル オープントート

MK柄



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】 マイケルコース MAEVE

トートバッグ 2way シグネチャー