『【YMMセカンド様専用】アーセナル トラックジャケット ジャージ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 40分に出品され03月10日 16時 40分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【YMMセカンド様専用】

取り置き期間2024年9月2日まで



2021年12月にadidas公式サイトで購入。

着る機会がなかったため出品します。

使用感が出ていますが全体的に綺麗です。



【ブランド名】adidas

【商品名】AFC TT

【サイズ】J2XO 180cmでゆったり着れるサイズ感です。

素人の採寸ですが、サイズは以下です。

着丈（着丈：洋服の後ろの首の付け根から裾まで）：71cm

身幅（左袖（脇下）の付け根から右袖（脇下）の付け根まで）：65cm



【色】カレッジネイビー/レイイエロー/カレッジレッド

【状態】10回ほど着用

【備考】クローゼットで保管。中古品というご理解のある方のみ購入お願いします



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#スポーツウェア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【YMMセカンド様専用】アーセナル トラックジャケット ジャージ