『赤霞飛 アエオニウム カット【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 10時 12分に出品され04月01日 10時 12分に終了予定です。即決価格は439,560円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 9/29撮影



この夏を枯れずに頑張った

強い子です(*^^*)







自分のコレクションとして

大切に育てたものになります*

引き続き可愛がってくださるかた

よろしくお願いいたします(*ov.v)o



プロフィール確認の上、ご購入よろしくお願いいたします*





#chiアエオニウム

↑アエオニウムだけの出品を見たい方♡↑ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>アエオニウム 商品の状態: やや傷や汚れあり