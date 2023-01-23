『Supreme Bandana Tarp Large Duffle Bag【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 39分に出品され03月19日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme シュプリーム



2021/SS

Bandana Tarp Large Duffle Bag

バンダナ タープ ラージ ダッフルバッグ



撥水加工が施された素材

2WAYバッグ（ストラップ付き）

止水ダブルファスナー



カラー : ブラック



サイズ : 縦約44cm 横約56cm 天口幅約56cm マチ約19cm 持ち手長さ約58cm

ショルダーストラップ長さ約130(最長)cm



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数回使用のみ美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

Bandana

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Duffle

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