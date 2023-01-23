『POLO RALPH LAUREN ダウンジャケット XS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 52分に出品され03月04日 17時 52分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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POLO RALPH LAUREN

ダウンジャケット



定価 52000円＋TAX



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◆ブランド POLO RALPH LAUREN



◆カラー ブラック系



◆サイズ XS



肩幅37

身幅47

袖丈60

着丈61



◆コンディション



used品で襟に少々汚れがございます。

目立つほどではありませんが、ご理解の上ご検討下さい。



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☆ 素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



☆ 発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



☆ ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

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LAUREN

ダウンジャケット

XS