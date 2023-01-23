『✨人気新作 新品 UllaJohnson ロングワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 09時 27分に出品され03月09日 09時 27分に終了予定です。即決価格は13,940円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆UllaJohnsonの正規輸入品です。



◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫の確認をお願いいたします。



◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。



◆普段は発送まで一週間ほどお時間頂戴いたします。お急ぎの方は相談してください。



◆サイズ：2、4、6、8

2：バスト86 ウェスト72 着丈121

4：バスト90 ウェスト76 着丈122

6：バスト94 ウェスト80 着丈123

8：バスト98 ウェスト84 着丈124



素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



◆新品です。通関のため値札などの紙タグが付属しない場合は多いです。予めご了承くださいm(._.)m、



◆勤務中返事が遅れる場合はありますが、なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。



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051 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウラジョンソン

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UllaJohnson

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