『【新品】ロンシャン ル・プリアージュボストン男女兼用 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 03時 57分に出品され03月04日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^ ^



ロンシャンの拡張可能タイプのボストンバックです。

ショルダーの長さ調節可能タイプ、取り外し可能。



畳んで携帯できるのに、サイズ調整もできますので

旅行時や荷物が多い日は一つあると安心できる

便利グッズです(^^)



商品説明



■サイズ

本体サイズ：

約 34.5-51×42.5-57×23 (H×W×D 単位cm)

折りたたみ時(ハンドルを除く)サイズ：

約 18.5×24×7 (H×W×D 単位cm)

ハンドル高さ：約8cm

ショルダーストラップ長さ：

約70-116cm (長さ調節可 取り外し可)



■カラー

ブラック



■素材

本体：ポリアミドキャンバス

トリミング：カウハイド



■スペック

ファスナー式開閉/内側：オープンポケット×1



● ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。予めご了承ください。





☆ご注意☆

海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、糸ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。

ヤマトで発送予定です。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ 【新品】ロンシャン

ル・プリアージュボストン男女兼用

黒