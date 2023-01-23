『JIMMY CHOO 星型スタッズ レザーバッグ 中型【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 49分に出品され03月16日 02時 49分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザインの特徴】

こちらで4ヶ月前に購入しましたが、私にはサイズが小さく、数回しか使用しておりません。



以下は購入時の出品者様の商品説明になります。

ご参考にして下さい。

↓ ↓ ↓

ジミーチュウ JIMMY CHOO サシャ S スタースタッズ ハンドバッグ/ミニトートバッグ



SASHA/S

METALLIC MIX



カラーは人気のMUSK(グレージュ系)

あんまり使用していませんが、四隅にスレがございます。写真でご確認ください。



国内ブティックにて購入。

ジミーチュウのアイコンバッグ、サシャのスモールサイズのトートバッグです。



素材は上質で滑らかなカーフレザーを使用しており高級感抜群です。

スモールサイズですがマチがあるのでコンパクトながら、長財布や携帯、ポーチなど必要最低限の荷物は余裕で収納可能です。



さっと持ち出すにはちょうど良いサイズ感なので、デイリーには勿論、ちょっとしたお出掛けやショッピングにもぴったりなバッグです。



【詳細】

レザー

スタースタッズ付き

内側 仕切りなし

ジッパー付きポケット1つ

スリムダブルハンドル

サイズ： 横 24 ～30x 高 22 x 幅 14cm



保存袋、ギャランティカード、小冊子

一緒にお付け致します。



中古品になります。完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。





- ブランド: JIMMY CHOO

- デザイン: 星型スタッズ装飾

- 色: グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JIMMY

CHOO

星型スタッズ

レザーバッグ

中型