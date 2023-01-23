『FEILER ビューティフルハーモニー ワンショルダー バッグ 月桂樹 巾着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 07分に出品され03月19日 08時 07分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイラー FEILER ビューティフルハーモニー

ワンショルダーバッグ 巾着 バケツ型/リーフ 葉っぱ



サイズ：25cm×23cm 底部/直径18.5cm 持ち手/67cm

※素人採寸です。目安としてご参考にしてください。



カラー：アイボリー（月桂樹）



外側/オープンポケット×1

内側/オープンポケット×1 ファスナーポケット×1



状態：目立った傷や汚れなし

▲両サイド上部あたりに薄汚れ・持ち手に擦れ・内側ファスナーポケット上部あたりにわずかな汚れなどの使用感はありますが（画像でご確認ください）いずれも程度は軽く目立つような大きなダメージはありません。

※状態は主観になります。あくまでも中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いしますm(__)m



◆2020東京オリンピック開催にちなみ、月桂樹が描かれた希少なデザインのバッグです♪



※底部を折り畳んで、簡易包装・ゆうパケットポストでの発送になります。ご了承の上ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェイラー

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