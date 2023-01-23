『Wacom Pro Pen slim (Pro Pen 2)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 23分に出品され04月27日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wacom Pro Pen slim (Pro Pen 2)

ブラック KP301E00DZ



ペン付近のキャップがありません。

使用には全く問題ございません。 ご理解のある方のみよろしくお願いします。

お値下げも検討致します。

付属品:Wacom Pro Pen Slim・ペンケース 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ワコム