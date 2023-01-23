『Alexander Wang オールレザー ミニ マルチ バックパック 3way【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 03分に出品され04月05日 20時 03分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Alexander Wang アレキサンダーワン オールレザー ミニ マルチ バックパック 3way リュック ショルダーバッグ



○補足

ファスナー開閉でサイズ変化やスタイルの変化をつけられます。



○サイズ



タテ28cm

ヨコ25cm

マチ13cm

ショルダー長さ88cm 調整可能

リュックショルダー長さ79cm 調整可能



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

若干の擦れや使用感はありますが、目立った傷やダメージはほとんどなくコンディションの良い状態です。



○カラー

ブルーグリーン



○素材

レザー 本革



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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＊フォロー割引き実施中＊

3,000円以下 →200円引き

3,001円以上5,000円以下 →300円引き

5,001円以上10,000円以下 →500円引き

10,000円以上 →1,000円引き

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u24102678 う 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アレキサンダーワン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Alexander

Wang

オールレザー

ミニ

マルチ

バックパック

3way