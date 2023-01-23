『未使用✨PLST プラステ ウォームリザーブカラーレスジャケット ノーカラー L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 22時 56分に出品され04月29日 22時 56分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PLST | プラステ



ウォームリザーブカラーレスジャケット

✿タグ付



PLSTを代表する秋冬のジャケット。

ウォームリザーブ素材は中央が空洞になった中空繊維を使用。体から出る水蒸気を繊維が吸湿すると熱が発生し、その吸湿発熱で発生した熱を繊維の空気層で保湿し、暖かさをキープ。



ビジネスやお出かけにも重宝し、ロングシーズン活躍できる人気の定番ジャケットです。



✿カラー ブラック、黒



✿サイズ L

平置きサイズ

着丈 約59.5cm

肩幅 約39.8cm

袖丈 約60.5cm

身幅(脇下) 約47cm



✿状態

未使用保管品です。

自宅保管になりますので

ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



◆ 画像の小物などはつきません。



◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



◆自然光で撮影し、できる限り実物の色に近いようにしておりますが、実際の色味と多少異なる場合がございます。ご了承ください。



◆コンパクトに折り畳ませていただきます。畳みジワ等はご容赦下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: プラステ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用✨PLST

プラステ

ウォームリザーブカラーレスジャケット

ノーカラー

L