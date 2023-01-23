『WF-1000XM5 (ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 36分に出品され03月06日 17時 36分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用しましたが手持ちのノートPCとは相性が悪かったため出品いたします。

自宅でしか使っておらず、傷や故障などはございません。

状態に関しては写真をご確認ください。



【保証について】

保証種別 ：自然故障 3年間に延長

保証開始日：2024年5月29日

保証期間満了日：2027年5月28日

※購入時にもお伝えしますが、価格.comサイトから保証書への登録をお願いします。



【商品の特徴】

・Sonyが誇る最新のノイズキャンセリング技術により、外部の騒音を効果的に遮断。

・クリアな音質と豊かな低音で、音楽をより深く楽しめます。

・長時間のバッテリーライフで、外出時も安心して使用可能。

・快適な装着感と安定したフィット感を実現するデザイン。



シリーズ···WFシリーズ

モデル···WF-1000XM5



その他特徴···ノイズキャンセリング

【SONY 公式】

https://www.sony.jp/headphone/products/WF-1000XM5/ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い