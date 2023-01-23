『【新品未使用】Jabra ワイヤレスイヤホン Elite 85t Ti-ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 22時 57分に出品され04月08日 22時 57分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊カラー：チタニウムブラック



■ひとつ上のレベルのノイズキャンセリング

Elite 85t は、市場で最先端のノイズキャンセリング技術を採用して開発されているため、周囲の音を聞く方法を完全に制御できます。周りの音を遮断する方法をレベルアップできるようになりました。



■タップするだけで現実の世界へ

自由に調整可能な HearThrough を使用して周囲の音をどの程度取り入れるかを選択できます。選択するには、ボタンをタッチして設定にアクセスし、便利なスライダーで調整します。例えば、コーヒーを注文するときなど周囲の音を確認したいときに選択できます。HearThrough をオンにすると、タップするだけで周囲の音を聞くことができます。



■何千もの耳から生まれた作品

何千人もの人の耳の形状をスキャンし、その結果を最先端のアルゴリズムによるシミュレーションで解析。さらに、最新の小型化技術を採用し、Jabra の優れた技術のすべてをコンパクトな新型デザインに搭載しました。



■すべてのマイクにノイズなし

この高性能なデジタルANCには、各イヤホンの2つのマイクが使用されており、聞きたくないノイズを遮断します。



■パワフルなサウンド。小さなボディ

12mm スピーカー、カスタマイズ可能なイコライザー、AAC および SBC コーデックが豊かで繊細なサウンドを生み出し、非常に小さなボディでパワフルな低音を実現。このパワフルで、迫力のある、かつ地面や窓を揺さぶるほどのサウンドが、この非常に小さなイヤホンに収まっています。信じられないならば、実際に見て（そして聞いて）みてください。これまで聞いたことのないような音楽がそこにあります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用