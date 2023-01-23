『ノースフェイス 希少ヌプシダウンベスト センターロゴ ＮＤ01587【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 52分に出品され04月14日 05時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



古い物になりますので使用感はございますが、目立った傷や汚れはありません。



Sサイズですがやや大きめかと思います。



中綿素材：ダウン（ダウン80％、その他の羽毛20％）

平均重量：505g

サイズ（単位／cm）：S（身長165～175、胸囲84～96、胴囲70～82）



中古品、古着にご理解いただいた上ご検討、ご購入よろしくお願いいたします。



カラー モスグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス 希少ヌプシダウンベスト センターロゴ ＮＤ01587