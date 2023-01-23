『新品 ロンシャン エナジー ルプリアージュ バックパック ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 08分に出品され03月10日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】LONGCHAMP

は1948年パリ創業のラグジュアリーブランドです。

ロンシャンの最新デザインのバックパックです。

人気色の上、持ち手もコンパクトで、サブバッグにおすすめです♪

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種類 バックパック

カラー ブラック

サイズ 幅約37 縦約35 奥行約11

付属品 なし

ブランド ロンシャン

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【留意事項】

*掲載している商品は在庫がある為。

*発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。

☆海外製品のため検品は海外基準になり、縫製の粗さ、小さな汚れ、キズ・シワが見受けられる場合がございます、日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。

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ご了承いただけましたらご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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バッグ タグ 新品 ロンシャン エナジー ルプリアージュ バックパック ブラック