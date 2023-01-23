『90s OLD GAP 短丈 黒 レザー ジャケット バックストラップ付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 57分に出品され03月17日 10時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このジャケットは高品質なレザーで作られており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。長持ちする素材は、日常使いにも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。バックストラップがアクセントになり、独自のスタイルを演出します。



【快適なフィット感】

このジャケットは体にフィットするデザインで、動きやすさを考慮しています。どんな体型の方にも合いやすい形状です。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: バックストラップ付き

- バックル: 金属製バックル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



バイカーの方、シンプルなレザーを着てみたい方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

OLD

GAP

短丈

黒

レザー

ジャケット

バックストラップ付き