『グッチ ホースビットローファー パイソン柄 バーガンディ 40 1/2 レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 56分に出品され03月31日 00時 56分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【デザイン】

GUCCIのホースビットローファーは、上品なデザインと使いやすさを兼ね備えた一足です。細やかなパイソン柄レザー調の素材が、リッチな雰囲気を演出し、足元に洗練された印象をプラス。メタルビットのディテールがクラシックなアクセントとなり、シンプルながらも存在感があります。

柔らかく足に馴染む素材を使用しているため、長時間の使用でも疲れにくいのがポイント。オフィススタイルやデートシーンなど、フォーマルからカジュアルまで幅広く対応できる万能シューズです。シンプルだけど個性の光るデザインでです。



【ブランド】

GUCCI



【サイズ】

40 1/2 日本サイズ25.5cm相当





全長 約29.5cm

インソール実寸 約28.5cm

全幅 約9.9cm

ヒール 約2cm



※素人採寸



【付属品】

無し



【商品状態説明】

外装…履きジワ、左ビット傷、色抜けはあるが大きなダメージなし



内装…インソール汚れ、内側の汚れ、擦れはあるが大きなダメージなし



アウトソール…すり減り1ミリ程度あり、ヒールに傷、擦れ、汚れはあるが大きなダメージなし







★他にも出品しています★

#えびねこメンズ

#えびねこレディース



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本商品はシューケア（ブラッシング、汚れ落とし、クリーム塗布による栄養補給）などを行なっておりますので、ご購入後すぐに着用いただけます(o^^o)





あくまで人の手に渡った中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方はご購入をお控えください。



その他商品多数出品しておりますので是非ご覧下さい♪



管理番号【S654】



ローファー種類···ビットローファー



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ グッチ ホースビットローファー パイソン柄 バーガンディ 40

1/2 レザー