『トルネードマート TORNADO MART レザー テーラードジャケット本革 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 57分に出品され03月14日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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中古品のため、1点モノです。即購入することをオススメします♪

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■アイテム詳細

トルネードマート TORNADO MART

レザー テーラードジャケット 本革

ダークブラウン こげ茶 2釦

メンズMサイズ









■サイズ表記

肩幅44cm

身幅48cm

袖丈61cm

着丈66cm





■状態

多少のスレがございますが

目立ったヨゴレも無く着用には問題有りません。

末長く愛用して頂ける商品です♪







※状態に関しましては主観の部分もございますので、

画像を拡大して良くご確認をお願い致します。

不明点は購入前に質問してください。

購入後に状態等質問されてもお答えできません。





■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

すべて鑑定済み商品です。







※ＵＳＥＤという性質上,多少のシミやダメージ匂い等の感じ方には個人差がございます。

デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんので新品を購入する事をおススメします。

※仕入れた時点で中古品を仕入れており、過去の履歴や修復歴は当方は認識しておりませんのでご理解ください。

中古品が故、いかなる問題も責任は取りかねます。

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

※本体の付属品（フードやファー・ベルトなど）は説明文に記入が無くても、画像にない物は付属しません。

※コーディネイト用の商品は付属致しません。

※発送時には出来るだけコンパクトに折りたたんでの発送になります。

その為、畳ジワが付く場合がございます。予めご了承ください。

シワが気になる方は別料金にて大き目の袋等に入れての発送も承ります。

※発送は匿名配送になります。

配送方法は梱包サイズにより変更になる場合がございます。

又、配送方法の指定は別料金にてお受け致します。





6418 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トルネードマート

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テーラードジャケット本革

M