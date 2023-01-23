『90年代 REDWING エンジニアブーツ 2268 US5D【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 21時 26分に出品され04月04日 21時 26分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】



♦︎pt91 90s♦︎







♦︎使い込むごとに味の出る茶芯モデルです！♦︎



このブーツは、アメリカの有名ブランドREDWINGの2268モデルです。90年代のデザインで、クラシックなスタイルが特徴です。



【サイズとフィット感】

サイズはUS5Dで、特にスリムなフィット感を求める方に最適です。エンジニアブーツのスタイルは、履き心地とデザインの両方を兼ね備えています。



【素材と耐久性】

高品質なレザーを使用しており、耐久性が高く、長持ちします。日常使いにも適しており、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせられます。



- ブランド: REDWING

- モデル番号: 2268

- サイズ: US5D

- 年代: 90年代

- 色: 黒 （茶芯）

- スタイル: エンジニアブーツ

-箱：無

-参考価格：69800円

-素材···本革



手入れしながらたまに履いているので、写真と少し異なります



※レッドウイングの正真正銘の本物になります！！

実物掲載しないものや、タグ等を載せていない偽物・ソール修正品にはご注意ください！！

当方一点一点実物写真を掲載しています。



【配送】送料無料キャンペーン！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 24cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 90年代

REDWING

エンジニアブーツ

2268

US5D