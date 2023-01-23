『✨希少✨PRADA SPORT プラダスポーツ 男女兼用 ハンドバッグ グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 01時 11分に出品され03月04日 01時 11分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

◉商品：ハンドバッグ ミニトートバッグ レディース メンズ 男女兼用



◉ブランド名：PRADA SPORT プラダスポーツ

◉カラー：グレー



◉素材：ナイロン



◉サイズ：

縦：約21cm

横：約23-28cm

マチ：約8cm

ハンドル：本体まで約20cm

※多少の誤差はご了承くださいませ。

◉仕様：画像にてご確認ください。



◉付属品：なし



◉購入元：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

又上記にて鑑定済み商品です。



【コンディション】

◉状態： B



＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品

Ａ・・使用感が少なく、良い状態商品

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる商品



【安心品質】

・出品しているブランド品は全て正規品です。

・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。



【お願い】

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、あくまで中古品ですので、小さな傷・汚れ・擦れ・経年劣化がある場合がございます。

ご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりとコメントを返させて頂きますので、何でもお聞きください^ ^

管理番号037-A729 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダスポーツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨希少✨PRADA

SPORT

プラダスポーツ

男女兼用

ハンドバッグ

グレー