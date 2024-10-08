『【お振袖】 身丈160cm 緑色×水色 南国風な草花柄に孔雀 成人式 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 04時 15分に出品され03月21日 04時 15分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧いただきまして、ありがとうございます。





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こちらは振袖のお着物でございます。



薄くて柔らかいお上品な艶のある正絹生地、

画像通りなターコイズブルーとカーキなお色味に、

エキゾチック、南国風な、

情熱的で独創的なお花や木の実、孔雀が配された、



お上品、華やか、気品あふれる、

モダンな、粋な雰囲気でございます。



筆記体な落款がついています。



☆



◎オススメな身長…

155cm〜165cm

※おはしょりが作れない可能性もあります、

ご了承くださいませ。m(__)m



※特に目立った汚れはなく美品でございます。

下記の注意事項をご理解いただいた上で

ぜひご検討くださいませ。



◎オススメなご着用場所…

成人式、親族、友人の結婚式、

初詣、ひな祭り、お宮参りなど。



◎オススメなご着用季節…

10〜5月



[サイズ]

身丈(肩から):約160cm

裄丈:約66cm

袖丈:約105cm

前幅:約24cm

後幅:約30.5cm



[素材]

正絹



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※注意事項※



※こちらのお品物は、

中古・リサイクル商品であるため、

小さいシミや若干の匂いが気になるようでしたら、

ご購入をご検討いただきますか、

ご購入前にお気軽にご相談くださいませ。



※ご購入後お気に召さない場合は、

ご到着後すぐにご申告いただきますと、

ご返品お受け付けしております。



※ お品物をiPhoneで撮影しておりまして、

自然で実物に近づけるように心がけていますが、

商品によっては色味が違って映る場合があります。

ご理解の上ご購入をお願いしております。



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発送の際は小さく畳んで発送しているため、

折りジワがつく可能性がございます。

申し訳ありませんがご了承くださいませ。



また何かございましたら、

いつでもご質問をお待ちしております。



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[商品番号]

20241008-01



カラー···グリーン



カラー···ブルー



カラー···ブルー



カラー···グリーン



身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【お振袖】 身丈160cm

緑色×水色 南国風な草花柄に孔雀 成人式 美品