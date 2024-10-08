『【お振袖】 身丈160cm 緑色×水色 南国風な草花柄に孔雀 成人式 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 04時 15分に出品され03月21日 04時 15分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
【未使用】 obi 六通正絹袋帯 正絹 袋帯 着物 西陣織 花かるた 振袖
¥ 16700
《有松鳴海絞り＊浴衣反物■知多木綿＊板締め絞り◆青紫◆木綿夏着物◆反A5-20》
¥ 15400
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本場大島紬の最高峰【都喜ヱ門・都喜エ門】 名門織匠【藤絹織物】 美品のお着物です
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色留袖 絞り柄 金彩 松皮菱に花模様 着物 正絹 三つ紋 広衿 RK-2431
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D63 本場白大島紬 さが美 泥染 正絹 着物 袷 しつけ糸付き未使用極美品
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蝶模様 洗える着物 夏用 絽 寒色 小紋 着物 075w p
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牛首紬 白山工房 袋帯 全通柄 正絹 横段 花文 未使用に近い イ4470
¥ 9555
落札価格16720円
315 入札履歴
終了
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