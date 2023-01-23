『小紋 紬 花紋 縦縞 抽象花模様 パステルカラー 着物 081t【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 01時 08分に出品され03月29日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ご覧いただきありがとうございます◯

プチプラ着物専門店【tegoron】です。



当店は全品”1万円以下”のお手頃価格のお着物を専門に

取り扱っております。



#きものてごろん で検索してみてくださいね♪











◯ サイズ(cm）◯



・身丈 165

・裄 66

・袖丈 49

・袖巾 34

・前巾 24

・後巾 30

・内あげ 2

・裄余り 2



※身丈は肩から計測しております







◯ 素材 ◯

正絹







◯ 商品の状態 ◯

画像最後尾をご覧ください。

不明点がございましたら、必ず購入前にご質問ください。









◯ 適正サイズ ◯

身丈の±5cmが適正となります。









※検品はしておりますが見落としてしまったシミや汚れなどがある場合もございます。



※シワに関しては画像をご確認下さい。



※中古品の為、完品をお求めのお方はご遠慮下さい。



※光の加減やお使いの端末の設定により写真の色と商品の色が異なることがあります。

ご理解、ご了承いただける場合のみご購入ください。



※発送の際はコンパクトにしてお送り致します。





◯ 最後に ◯

気持ちの良いお取り引きになるよう心がけてまいりますので、

ご理解、ご協力をお願いいたします。





#きものてごろん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 小紋 紬 花紋 縦縞 抽象花模様 パステルカラー 着物 081t