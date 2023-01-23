『DANTON ダウンジャケット サイズ38【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 20時 01分に出品され04月25日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、ほとんど着ていないため、状態は良いと思います。

中古品にご理解いただける方、ご購入お願いいたします。



【高品質な素材】

DANTONのダウンジャケットは、耐久性と保温性に優れた素材を使用しており、寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

フード付きでファーがあしらわれたデザインは、カジュアルなスタイルにも合わせやすく、機能性とファッション性を兼ね備えています。



【快適な着心地】

サイズ38は、適度なフィット感を提供し、動きやすさを確保しています。冬のアウターとして重宝する一着です。



- 色: 黒

- サイズ: 38

- ブランド: DANTON

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: フード付き、ファー付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダウンジャケット

サイズ38