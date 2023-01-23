『CELINE ♡ Vintage ♡ shoulder【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 03分に出品され03月28日 10時 03分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|セリーヌ
TEMBEA オールレザー ワンハンドルトート バケットトート
¥ 9750
【希少】 COACH リュック チェック pvc チェリー レディース ロゴ金具
¥ 9471
ジミーチュウ JIMMY CHOO スタッズ デニム トートバッグ
¥ 13895
美品HIROFU グレージュ ハンドバッグ
¥ 10530
ミナペルホネン pear bag
¥ 11000
✨美品✨CELINE ポーチ 黒マカダム トリンオフ PVC レザー
¥ 11900
CELINE セリーヌ ボストンバッグ Cマカダム 馬車ロゴ A4 ギャラカード
¥ 10660
chieko+
¥ 12870
【GIANNIVERSACE/ジャンニヴェルサーチェ】クラッチバッグ 鞄
¥ 17940
ANNASUI アナスイ ショルダーバッグ
¥ 9984
未使用品✨ロンシャン ルプリアージュ Sサイズ キュイール バイカラー レザー
¥ 13000
PRADA プラダ リュックサック 三角ロゴ ナイロン 緑 A4 白タグ
¥ 12155
Hermès 並行輸入品 ファッションハンドバッグ
¥ 29047
ミナペルホネン ポーター タンバリン
¥ 32154
lifestylist レザーミニブックバッグ
¥ 10920
ASK005 セリーヌ ハンドバッグブラウン
¥ 7644
PRADA 黒 ナイロン 巾着 ミニポーチ バッグ
¥ 10270
プラダ ナイロン 三角プレートロゴ ショルダー バッグ ブラック 黒色
¥ 12150
落札価格14400円
833 入札履歴
終了
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