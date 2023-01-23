『CELINE ♡ Vintage ♡ shoulder【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 03分に出品され03月28日 10時 03分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 CELINEの

ヴィンテージ ショルダー紐になります(^^)



株式会社エコリングさんにて購入致しました‼️

(日本流通自主管理協会加盟企業)



当方はユニクロのシンプルなバッグに

こちらのショルダーをつけて使用してました♡





⚠️かなり昔のお品物にしては綺麗目ですが、

ヴィンテージ品となりますので

小傷、汚れ、糸ほつれ、畳みジワなどあります。

(⚠️汚れ箇所一部3枚目掲載)



⚠️ですので念のため

(やや傷や汚れあり)項目とさせて頂きました。



ご購入の際には

ご理解のほど宜しくお願い致しますm(_ _)m





見落としなどあるかと思います。

聞きたい事や見たい箇所などありましたら

お気軽にコメントくださいませ☆





付属品→無し。





長さ

金具も全て入れて、106センチです！

(⚠️少しの誤差はご了承くださいm(_ _)m)







⚠️加工アプリなどは使用しておりませんが

お写真によって撮影日や時間帯が違うため、

太陽光や電気などでの色味の誤差は

ご了承くださいませm(_ _)m





#おかくらさん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

♡

Vintage

♡

shoulder