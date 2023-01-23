『✨ RELUME 23AW CALIFORNIA リバーシブル MA-1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 51分に出品され03月06日 00時 51分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧ありがとうございます✨

気になることがあればお気軽にコメント下さい！

値下げ交渉も大丈夫です◎



○アイテム



RELUME JOURNAL STANDARD

ジャーナルスタンダードレリューム

23AW CALIFORNIA リバーシブル MA-1



○サイズ

サイズ M

肩幅 49cm

身幅 66cm

袖丈 62cm

着丈 67cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎



○カラー

カーキ

グレー



○素材

画像を掲載しておりますので、そちらをご参考ください◎



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





No.CY108 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 完売品✨

RELUME

23AW

CALIFORNIA

リバーシブル

MA-1