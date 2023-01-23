『Macbook Air M3チップ 13インチ 256gb【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 02時 03分に出品され04月29日 02時 03分に終了予定です。即決価格は55,000円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8コアCPU

10コアGPU

8GBユニファイドメモリ

256GB SSDストレージ 脚注 ¹

16コアNeural Engine

True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ²

1080p FaceTime HDカメラ

MagSafe 3充電ポート

Thunderbolt / USB 4ポート x 2

最大2台の外部ディスプレイに対応（ノートブックを閉じた状態）

Touch ID搭載Magic Keyboard

感圧タッチトラックパッド



1ヶ月ほど使用しましたが、最近使わなくなったため



アップルケアの保証は買っていません。元々ついている1年間保証のみ付きます（2025年9月20日）



値下げ○ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル